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Крими

77-годишна задигнала забравено в аптека портмоне 

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Служители на РУ – В. Търново разкриха кражба на портмоне с пари и документи.

На 31 август тази година жител на В. Търново е потърсил съдействие в полицейското управление. Той обяснил, че същия ден е забравил портмонето си в аптека в областния град, върнал се да си го потърси, но не го намерил. От извършената проверка е установено, че същия ден портфейла е намерен със всичките документи в него и върнат на собственика, но парите в размер на 240 евро липсвали.

В хода на разследването е изяснено, че съпричастна към извършеното деяние е 77-годишна жена от В. Търново, неизвестна до момента на полицията. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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