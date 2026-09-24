Безплатен обяд за хора с нужда организират в Свищов

ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В СВИЩОВ ЩЕ ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТЕН ОБЯД. Жестът е по повод празника „Свищовски лозници“.

Благотворителната инициатива ще се проведе на 25 септември и ще обедини културната програма със социалната кауза.

Храната ще бъде приготвена от Домашния социален патронаж в крайдунавския град.

Обядът ще се раздава от 12:00 ч. пред храма „Св. Троица“.

Инициативата е традиционна за Общината и стартира през 2016 г. по инициатива на кмета Генчо Генчев. Целта е в празничните дни да бъде отделено внимание и на лицата в нужда.

От местната администрация съобщиха, че не е необходимо желаещите да си вземат порция да носят съдове за храна.

Галина ГЕОРГИЕВА