Бивш цех за радиотехника става предприятие за колбаси

ОТ РАДИОТЕХНИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ МЕСОПРЕРАБОТВАНЕ ЩЕ ПРЕМИНЕ ЧАСТ ОТ СТАРА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА В ЕЛЕНА. В базата ще зреят сурово-сушени колбаси, а инвестиционното намерение е на „Еленска трапеза“ ЕООД. Проектът чака зелена светлина от екоинспекцията във Велико Търново.

За целта ще бъдат преустроени 528 кв. м от съществуващо здание, което е разположено в имот с обща площ 7909 кв. м. Сградата е строена през 70-те години на миналия век и разполага с масивна стоманобетонна конструкция. Промяната в предназначението й ще засегне само първия етаж.

Проектът предвижда обособяване на помещения за целия производствен процес. Ще има зона за приемане и обработване на суровини, съхранение, експедиция, опаковане, етикиране и др.

В предприятието ще се работи с червени меса от домашни копитни животни.

Две отделни сушилни ще участват в производството на колбасите. Едната е с площ 27,69 кв. м – за зреене, а втората – 14,46 кв. м – за отцеждане.

В инвестиционното намерение е заложено изграждане на три хладилни камери за червени меса, както и отделна за съхранение на готовите партиди.

Обектът ще се водоснабдява от съществуващата мрежа, а технологичната канализация ще бъде отделена от битовата.

Строително-ремонтите дейности няма да генерират негативно въздействие върху околната среда, пише още в документацията на проекта.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.