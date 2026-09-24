Благотворителен футболен турнир набира средства за младеж, пострадал тежко при катастрофа

Тече записване за отборите в състезанието

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ТЪРНОВСКОТО СЕЛО ГАБРОВЦИ. Спортистите ще се обединят около каузата да съберат средства за лечение и рехабилитация на 20-годишния Николай Тончев, който през 2025 г. пострада тежко при автомобилна катастрофа.

„В турнира ще участват големи и малки футболисти. В момента тече записване на отборите. Всички са добре дошли. Подготвили сме много атракции и забавления за децата. В рамките на събитието малчуганите ще имат възможност да рисуват картини, а след това творбите ще бъдат продадени на търг“, сподели кметът на Габровци Христо Медникаров.

Спортната надпревара ще се състои на 10 октомври от 10:00 ч. в двора на училище „Максим Горки“ в селото. Записването за участие става на телефон 0888 144 817.

Това е поредно издание на футболния благотворителен турнир, като в предходни години акцията е давала своя принос за различни каузи. До момента със средства от състезанието бе многократно подкрепяно отделението по педиатрия на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”.

Тази година всички събрани средства ще отидат в помощ на Николай Тончев от Велико Търново. Младежът остана прикован на легло след катастрофа в района на Арбанаси на 18 юни 2025 г. Вследствие на сблъсъка настъпи черепно-мозъчна травма. Шанс за пълно възстановяване дават от турска клиника, а офертата за рехабилитация възлиза на 300 000 евро.

Галина ГЕОРГИЕВА