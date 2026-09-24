Дават 241 хил. евро за менюто в 6 социални услуги във Велико Търново

Търсят кой да готви и доставя храна за деца, възрастни и хора с увреждания

ЗАКУСКА, ОБЯД И ВЕЧЕРЯ ПО ДИЕТИ ЩЕ СТИГА ВСЕКИ ДЕН ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА 6 СОЦИАЛИ УСЛУГИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Общината обяви обществена поръчка за приготвянето и доставката на готова храна с прогнозна стойност 241 105 евро. Сумата е предвидена за 545 дни, а с нея ще се изхранват максимално 183 лица.

От документацията става ясно, че най-много порции ще има за двата центъра за настаняване за пълнолетни с физически увреждания и стари хора на ул. „Цветарска“ и ул. „Симеон Велики“. Общият им капацитет е 45 места. От местната администрация прогнозират 24 525 хранодни.

Отделно ще се осигурява храна за потребителите на дневните центрове за деца „Дъга“ и „Вълшебство“, както и тези за пълнолетни с тежки множествени увреждания на ул. „Цветарска“ и ул. „Поп Харитон“. Те разполагат общо със 138 места и са предвидени 3500 хранодни.

В обществената поръчка е упоменато, че се дава възможност на Общината да проверява какво реално се сервира на потребителите. Възложителят може да заяви дегустационна порция от храната по диети, която ще бъде доставяна заедно с останалото меню.

Количествата са прогнозни, а реалният обем зависи от броя на потребителите.

Крайният срок за подаване на оферти е 30 септември.

Галина ГЕОРГИЕВА