Горна Оряховица е сред трите града, които ще определят новите разписания на влаковете

Проектът на График за движение на влаковете за 2027 г., влизащ в сила от 13.12.2026 г., ще бъде дискутиран с областните и общински администрации на 5, 6 и 7 октомври в Горна Оряховица, Пловдив и София за съответните региони на страната.

В проекта на новия график са заложени промени, които ще осигурят повече възможности за пътуване и по-добри връзки между различните региони на страната.

По Подбалканската линия се предвиждат допълнителни дневни експресни влакове между София и Бургас с минимален брой спирания и удобни връзки. Експресен влак № 301 ще заминава от София в 10 ч., а в обратното направление експресен влак № 302 ще тръгва от Бургас в 10,40 ч.

Нова директна връзка между Централна Северна и Югоизточна България ще осигуряват бързите влакове № 2631 и № 2632 по маршрута София – Плевен – Шумен – Бургас и обратно. За пътуващите от и за Видин и Северозападна България са предвидени удобни връзки с тези влакове.

В Южна България е заложен нов следобеден експресен влак № 803 от София за Бургас през Пловдив, който ще заминава в 16,00 ч. В обратното направление експресен влак № 802 ще тръгва от Бургас в 8,20 ч.

По направлението София – Варна се предвиждат четири нови експресни влака, разпределени в сутрешните и следобедните часове. От София експресен влак № 201 ще заминава в 6,45 ч., а № 203 – в 15,10 ч. От Варна за София влак № 202 ще тръгва в 6,30 ч., а № 204 – в 15,30 ч.

Нова директна възможност за пътуване между Южна и Северна България ще осигуряват и експресните влакове № 303 и № 304, които ще свързват без прекачване София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Варна.

Желаещите могат да изпращат своите предложения и коментари по проекта и директно до дружеството на електронен адрес: project_bdz@bdz.bg, в срок до 11 октомври 2026 г.