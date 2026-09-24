Изправят на съд мъж и жена за зверства с животни и разпространение на порнографски материали

Делото обхваща 81 отделни деяния на жестокост към животни и 6 деяния, свързани с порнографско съдържание, извършвани в продължение на близо 10 години

Районна прокуратура – Велико Търново внесе в Районен съд – Свищов обвинителен акт срещу 54-годишни мъж и жена. Двамата са обвинени за проявено зверство спрямо гръбначни животни, които противозаконно са умъртвени по особено мъчителен начин и с особена жестокост, както и за разпространение на порнографски материали.

Според обвинението, Анита Вачкова е извършител, а Детелин Аврамов– подбудител и помагач. Деянията са извършени на различни дати в периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г. в свищовското село Царевец и село Божурлук, община Левски. Престъпленията са квалифицирани като продължавано престъпление с 81 отделни деяния, извършени през непродължителни периоди от време. За целите на престъплението са използвани различни животни – кучета, котки, птици, зайци, мишки, морски свинчета, риби и яре. В къща, в която са извършвани злодеянията е открит страховит набор от инструменти за мъчения. Това представлява престъпление по чл. 325б, ал. 2, т. 2 от Наказателния кодекс.

Второто обвинение е за създаване, предлагане, продаване и разпространение на порнографски материали чрез информационни технологии. Двамата обвиняеми са действали в съучастие като извършители, като при условията на продължавано престъпление – с 6 отделни деяния – са създали, продавали и чрез информационни и съобщителни технологии разпространили порнографски материали, на които Анита Вачкова е позирала, а Детелин Аврамов е извършил заснемането им. Това е престъпление по чл. 159, ал. 4, т. 3 от НК.

Законът предвижда за престъпленията по чл. 325 б, ал. 2 от НК наказание от 2 до 4 години лишаване от свобода и глоба в размер от 2000 до 5000 лева, а за деянията по чл. 159, ал. 4 от НК – лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева, като предвидените наказания са относими към периода на извършване на деянията.

По искане на прокуратурата, уважено от съда, двамата обвиняеми са с взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

„Въпреки фактическата и правна сложност на случая, действията по разследването приключиха в кратък срок след образуването на делото и извършителите са предадени на съд. Във връзка с големия обществен интерес по случая бе даден брифинг. Разследването бе извършено от следовател от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново, а обвиненията се доказаха от обясненията на обвиняемите, показанията на свидетелите и заключенията на множество експертизи – съдебна психиатрично-психологична експертиза, комплексна компютърно-техническа и аудиовизуална художествена експертиза, съдебно-технически експертизи и идентификационни експертизи“, коментират от Районна прокуратура-Велико Търново.

Предстои разглеждане на делото от съда.

Веселина АНГЕЛОВА