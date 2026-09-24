Какво вещаят звездите за петък и почивните дни /25-27 септември/

Хармоничен петък и щастлива събота, в неделя избягвайте да влизате в пререкания

25 септември. В петък Луната е в Риби и е в тригон с Венера. Денят е благоприятен, хармоничен и подсилва чувството за щастие. Завършете нещо започнато, започнете нещо ново, а вечерта излезте с приятели, за да отпразнувате победите си.

26 септември. В събота Луната преминава от Риби в Телец и е в съвпад с Нептун. Ще бъдем доста интуитивни. Предстои ни щастлива събота, в която е добре да намерим близки хора, с които можем да си споделим това-онова.

13 септември. В неделя движението на Луната в Овен и съвпадът й със Сатурн може да внесат чувство за притеснение у хората с по-лабилна психика. Мислете позитивно и гледайте напред. Избягвайте да влизате в пререкания за дребни и ежедневни проблеми с близките си.

ОВЕН

Имате нужда от почивка

25 септември. Ако ви се налага да водите преговори днес, изслушвайте внимателно своите събеседници и не ги прекъсвайте, докато не се изкажат напълно. Вечерта останете насаме със себе си. Имате нужда от почивка и уединение. Сега не е моментът за гостуване или канене на гости вкъщи.

26 септември. Не се притеснявайте в събота да поспите до по-късно или ако през деня ви застигне дрямка, да си дадете нужната почивка. Организмът ви сам показва, че има нужда от възстановяване. Сега няма за къде да бързате. Осигурете си нужното спокойствие, за да съхраните здравето си.

27 септември. В неделя ежедневието ви рязко ще се забърза. Ще се наложи да разрешавате възникнали проблеми и да правите бързи избори. Това определено ще ви напрегне, но пък и ще ви даде възможност да покажете инициативност и отговорност спрямо своите близки.

ТЕЛЕЦ

Срещи и хубави събития

25 септември. Петък ви радва с развитие и просперитет по вече предприети задачи. Днес сте общителни, разговорливи, а и хората около вас ви възприемат като добри събеседници. Възможно е да не свършите никаква друга работа освен тази, която е свързана с разговори и контакти.

26 септември. Чувствате се прекрасно в събота. Искате да изживеете този ден, като го споделите с близките си или с приятели, с които не сте се виждали от доста време. Не се лишавайте от срещи, дори това да е на цената на пълноценната ви почивка.

27 септември. В неделя имате нужда да поостанете поне за малко насаме със себе си. Постоянното присъствие на хора в живота ви в последните няколко дни ви изтощи. Дано да не сте поели ангажименти към тях, които трябва да свършите днес. Неделята отделете само за себе си.

БЛИЗНАЦИ

Служебни успехи

25 септември. Ще получите добри новини в службата. Ваши вече положени усилия ще се увенчаят с признания и успехи. Професионалният ви имидж се повдига. Продължавайте със същата увереност и работете усърдно, за да запазите тенденцията.

26 септември. В настроение сте и сте готови за почивка. Не изпускайте възможността да се срещнете с приятели или колеги, които ви вдъхновяват и мотивират. Споделете идеите и плановете си с тях, за да се заредите с енергия и ентусиазъм. Сега имате нужда да се запалите по някакво ново предизвикателство в служебния си живот.

27 септември. Бъдете внимателни в личния си живот. Имате усещането, че някой се опитва да се намеси в него. Поставете ясни граници между вас и вашите най-близки приятели, които често са повод за проблеми между вас и половинката. Може би не е добра идея да споделяте и най-личното си с тях.

РАК

Нови отговорности

25 септември. В петък чувствате прилив на силна енергия. Предстоят ви възможности. Готови сте да се справите с поставените пред себе си задачи с лекота и ентусиазъм. Можете да осъществите пътуване. Запомнете, днес постигате целите си с една идея по-малко усилия от друг път. Възползвайте се.

26 септември. Настроението ви в събота е великолепно и вие се чувствате свободни и вдъхновени. Една извънградска почивка или посещение на забележителност ще бъде отличен начин да се заредите с енергия. Открийте нови места и се наслаждавайте на красотата на природата.

27 септември. Ще проведете важен разговор по служебен повод. Бъдете готови да поемете нови отговорности в службата от утре, което ще повлияе както на настроението ви днес, така и на очакванията ви за натоварване през новата работна седмица.

ЛЪВ

Имате нужда от почивка

25 септември. Ще установите, че не всичко се развива според вашите очаквания. Въпреки усилията ви е възможно да срещнете пречки и забавяния, които въобще не зависят от вас. Забавете темпото. Вливайте енергията си там, където има смисъл. Вероятно днешният ден е по-добър за почивка, отколкото за работа.

26 септември. Откажете се да се събирате в шумни компании днес. Срещите с много хора ще ви натоварят. Имате желанието да прекарате деня в тиха обстановка, по възможност далеч от хора, които ви товарят с оплаквания и ненужни разговори.

27 септември. В неделя се погрижете за себе си, като посетите аптеката и си вземете нужните витамини и добавки за есента. Пътувайте само ако мястото, на което ще отидете, ви е по сърце. Не се натоварвайте с нищо, което не желаете да правите.

ДЕВА

Чака ви романтичен уикенд

25 септември. Петък протича под диктовката на успешни делови разговори. Изпипайте документацията си. Фокусирайте се върху взаимоотношенията си с публичната администрация. Вечерта ви чака приятна атмосфера в семейството. Хармонията там е подчертана.

26 септември. Изненадайте половинката си с нещо специално и непреживяно до този момент. Денят е подходящ за романтични жестове и израз на обич. Независимо дали ще прекарате деня навън, или в домашна обстановка, изживейте повече мигове със семейството си заедно и задружно.

27 септември. Подредете гардероба си в сутрешните часове на неделята. Подгответе дрехите си за есента. Починете си хубаво. Прекарайте повече време вкъщи, където се чувствате най-уютно и където определено си почивате най-добре.

ВЕЗНИ

Започнете да спортувате

25 септември. Чувствате се хаотични и в мислите, и в действията си днес, но това не е нещо, което трябва да ви притеснява. Повярвайте в себе си, в собствените си умения и ще се справите със задачите, които са на дневен ред. Занимавайте се с творчество. Погледнете назад и вижте постиженията си.

26 септември. Отделете малко повече време в грижа за себе си и за своето здраве. Може да стартирате посещението на определен спорт или да внесете някои положителни промени в своя здравословен начин на живот. Физическата активност и здравословните навици ще ви помогнат да се чувствате по-добре.

27 септември. В неделя обърнете внимание на семейството си. Създайте приятна атмосфера вкъщи, сгответе вкусен обяд и поканете свои близки да го споделите с тях. Това ще създаде връзки и уют в семейството и ще ви напомни за важността на близките хора в живота ви.

СКОРПИОН

Забавен уикенд

25 септември. Петък ви намира в добро настроение. Вие сте готови да отворите нова страница в живота си и да започнете ново предизвикателство. Разчупете границите на своето мислене и се провокирайте. Вечерта излезте с приятели на по чаша вино. Посетете кино или театър.

26 септември. В събота отделете повече време за внимание към своите собствени деца или към децата на ваши близки приятели. Опитайте денят ви да премине в игри, развлечения и създаване на специални моменти за най-малките. Също така може да пътувате на близко разстояние, стига времето да го позволява.

27 септември. Неделя е денят, в който ще почистите дома си, ще се отървете от разни неизползвани неща, така че да освободите пространство и въздух. Това определено ще направи къщата ви още по-уютна, чиста и приветлива, а вие ще се чувствате щастливи и спокойни у дома. Извадете есенните си дрехи, ако все още не сте го направили.

СТРЕЛЕЦ

Решени проблеми вкъщи

25 септември. Днес ще разберете за проблеми вкъщи, които са вече разрешени и стоят като лош спомен в съзнанието ви. Добрата новина е, че са минало и че отсега нататък е редно да гледате в бъдещето. Вечерта се приберете по-рано от работа и седнете на трапезата с цялото семейство. Има какво да си кажете.

26 септември. Ще прекарате съботата вкъщи. При някои ще се наложи да направят ремонт, други ще посетят магазини, за да пазаруват по-големи покупки за дома. Щастието е с вас и с вашите най-близки хора. Насладете се на този ден.

27 септември. В неделя имате усещането, че живеете в неспокойно време. Усещате безпокойство вътре във вас самите. Не сте уверени в крачките, които правите. Колебаете се за всичките си решения. Не е изключено да сте объркани и вашите близки да не разбират какво точно искате от тях сега.

КОЗИРОГ

Подайте ръка

25 септември. Очаква ви лек, лежерен и доста благоприятен петък, който ще изживеете в много контакти, разговори и разисквания на различни теми с различни хора. Ако работата ви изисква съсредоточаване и вглъбяване, едва ли ще е най-подходящият момент да я свършите точно сега.

26 септември. В събота ви чака поредният ден, в който разговорите и срещите с приятели преобладават. Излезте и отделете повече време да поговорите с хора, с които сте на една вълна. Можете да посетите свои роднини, с които не сте се виждали от месец.

27 септември. Семейни проблеми са причината днес да се почувствате разтревожени. Ще се справите, но се иска време. Денят изисква от вас адекватно и навременно поведение. Подайте ръка на хората от семейството, които се нуждаят в момента от вас.

ВОДОЛЕЙ

Време е за покупки

25 септември. Финансовите ви постъпления в петък ще ви зарадват и ще ви помогнат да посрещнете по-спокойно своите належащи нужди. Денят е благоприятен и наситен с положителна енергия, а настроението ви е добро от сутринта до вечерта. Направете планове за уикенда.

26 септември. В събота отново сте в добро настроение. Денят е прекрасен за посещение на магазини. Имате нужда от есенни дрехи, както вие, така и вашите близки. Можете да закупите придобивка за вкъщи, която ще ви е от полза.

27 септември. Вмешателството в личния ви живот от страна на ваши роднини и близки приятели ще ви ядоса и вгорчи настроението в неделя. Не си струва да влизате в излишни пререкания точно сега, защото целта на някои от тях е именно тази – да ви видят ядосани.

РИБИ

В нов период

25 септември. Намирате се на прага на нов период в живота си. Днешният ден ви дава възможност за начало както в професионалния, така и в личен план. Използвайте момента, за да поставите нови цели пред себе си. Това, което искате и си набележите, ще осъществите до месец.

26 септември. В събота бъдете активни и инициативи. Денят идва с добри новини и шансове за успех във всяко начинание. Сега вие диктувате събитията и имате властта да променяте нещата в своя полза. Срещайте се с приятели, пътувайте и се разнообразявайте в почивния си ден.

27 септември. В неделя можете да си купите нови дрехи или да направите покупки за вкъщи от уреди или придобивки, които имате нужда. Обаждане на ваш близък може да ви влоши настроението, защото неговата цел е да ви даде напътствия и наставления, които не сте търсили и не сте молили за тях.

Хороскоп за родените на 25 септември. – Честит рожден ден! В следващата една година ще се занимавате все повече с дела от обществена значимост, което ще впери хорското внимание във вашите действия. Внимавайте да не се обвържете в зависимост с хора с високо обществено положение, които да ви подчинят на техните принципи. Отстоявайте и своите. Прекарвайте повече време със семейството си.

Хороскоп за родените на 26 септември. – Честит рожден ден! В следващата една година тема във вашето ежедневие ще бъде нуждата от промяна и поемане в нова посока, като първо ще се роди осмислянето защо е от значение да направите промяна и едва след това ще настъпи същинската промяна в посоката на живота ви.

Хороскоп за родените на 27 септември. – Честит рожден ден! Обърнете повече внимание на дома и семейството си в следващата една година. Близките ви ще са в крепко здраве, но материални проблеми ще ви накарат да отдавате повече време и внимание на тях.

Тодор Емилов-Тео