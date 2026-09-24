Лекари и граждани ще изкачват стъпалата към парк „Света гора“ за Световния ден на сърцето
Инициативата насърчава към профилактика на кардиологичното здраве
СИМВОЛИЧНО ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪПАЛАТА КЪМ ПАРК „СВЕТА ГОРА“ ОРГАНИЗИРАТ КАРДИОЛОЗИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Акцията е под надслов „В ритъма на сърцето“ и насочва вниманието на гражданите към физическата активност и профилактиката на кардиологичното здраве.
Събитието ще се проведе на 29 септември от 18:00 ч. То е посветено на Световния ден на сърцето. За това съобщи д-р Мария Цветкова от Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Велико Търново.
Изкачването на стъпалата е символичен жест, но и напомняне, че всяка малка крачка към по-активен начин на живот има значение. Лекари и граждани ще бъдат заедно, за да покажат, че движението може да бъде не само част от профилактиката, но и повод хората да се обединят около една обща кауза – грижата за здравото сърце.
По време на акцията медиците ще напомнят на участниците рисковите фактори за кардиологичните заболявания. А именно – тютюнопушене, алкохол, затлъстяване, диабет, хипертония, заседнал начин на живот, висок холестерол и др.
„Чрез личния пример на медицинските специалисти организаторите отправят послание, че грижата за сърцето не се изчерпва само с лечението на заболяванията, а започва с ежедневните навици и отговорното отношение към собственото здраве“, гласи част от поканата за събитието.
Акцията се организира от Дружеството на кардиолозите в България съвместно със Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Велико Търново.
Галина ГЕОРГИЕВА