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„Здравей, здраве“
Общество

Медици, терапевти и вдъхновяващи здравни лектори подаряват знания на горнооряховчани

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

Фестивалът „Здравей, здраве“ се завръща през октомври

 

ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ“ ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ДА НАУЧАТ КАК ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА СВОЕТО ФИЗИЧЕСКО, МЕНТАЛНО И ЕМОЦИОНАЛНО ЗДРАВЕ. Мащабният форум ще събере десетки изтъкнати специалисти в сферата на медицината, психологията, личностното развитие и енергийните практики.

Събитието ще се състои на 10 и 11 октомври в Народно читалище „Братя Грънчарови 2002“. Тази година мотото на проявата е „Казана дума, хвърлен камък“.

След миналогодишния успех на форума второто издание дава заявка за още по-вдъхновяваща и пъстра програма, която да спечели и задържи вниманието на публиката до края на мероприятието.

В рамките на фестивала ще има лекции, практически занятия, артателиета и творчески пространства.

Участие ще вземат видни личности в сферата на здравеопазването. Свои лекции ще изнесат Радост Такисиян – нутриционист, хранителен терапевт, специализант по диететика, д-р Йоана Лесичкова – педиатър, д-р Никифор Минков – специалист по тибетска медицина и генетика, Елена Емец – практик в системата на акад. Мирзакарим Норбеков, и др.

Предвидени са йога практики, гонг медитации, демонстрации на шиацу масаж, рисуване на мандали, изработване на обредни символи за хляб и др.

В зоната за изложители ще бъдат представени натурални продукти, здравословна храна, занаяти и ръчно творчество.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

 

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