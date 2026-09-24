Седем милиона ще струва пътят под Трапезица

АПИ се задейства след призива на Община Велико Търново за трайно решаване на проблема

6 863 987,74 евро ще струват трайните възстановителни и укрепителни дейности на два участъка от републиканския път III-514 Горна Оряховица – Велико Търново, засегнати от свлачища.

АПИ обяви процедура за изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство с цел трайно укрепване на участъците от км 48+700 до км 49+155 и от км 51+350 до км 51+650. Пътната агенция се задейства след призива на Община Велико Търново за трайно решаване на проблема и обещанието на регионалния министър държавната машина да се задейства колкото се може по-бързо.

Ключовият път от старата столица към Арбанаси и Горна Оряховица бе затворен на 20 февруари, след като срутване на подпорна стена на хълма Трапезица доведе до масово свличане на камъни, а автобусна спирка бе затисната от скала. Това причини много неудобства за пътуващите в продължение на месеци, а след като бяха изградени защитни съоръжения и пътят бе стеснен, той бе пуснат за еднопосочно движение в началото на септември.

Участъкът от км 48+700 до км 49+155 минава под архитектурния резерват „Трапезица“ и попада в зона на регистрирани свлачища, което води до деформация на пътното платно – пукнатини и слягания. В другия участък пътят преминава в долната част на левия долинен склон на Янтра, който, също поради активна геодинамична дейност, е деформиран. По откоса над пътя са развити ерозионни процеси под въздействието на спускащите се от склона повърхности води.

Преди трайното укрепване на пътя ще бъдат извършени подробни инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, ще се вземат предвид и препоръките и указанията на „Геозащита – Плевен“ ЕООД.

С изработения технически проект АПИ ще кандидатства за финансиране по програма „Околна среда“ 2021 – 2027. Едва след осигуряване на средствата следват одобрения на проекта, съгласуване и самото строителство. Което означава, че няма да е скоро.

Техническият проект за укрепване на път III-514 ще се изработва успоредно с идейния проект за Северен възел „Трапезица“. В тази връзка проектните решения за двата обекта следва да бъдат взаимно съгласувани и обвързани.

Ана РАЙКОВСКА