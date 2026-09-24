Обновеният пазар „Велешана“ в Свищов отваря врати

Покритият общински пазар „Велешана” в Свищов е напълно готов да посрещне своите първи посетители след мащабен основен ремонт. Официалното откриване ще се състои утре – 25.09.2026 г., от 9:00 часа на място.

Модернизацията на общинския пазар се реализира с инвестиция в размер на 313 449 евро, осигурени целево от Инвестиционната програма на община Свищов, а строителните дейности включваха:

– Цялостна подмяна на старата подова настилка и изграждане на ново, по-функционално навесно пространство, обновяване на масите за търговците;

– Основна реконструкция на ел. инсталацията, подземната ВиК мрежа и канализацията;

– Поставяне на нова, съвременна модулна тоалетна за удобство на гражданите.

С новата достъпна среда пазар „Велешана” в Свищов осигурява по-широко пространство за директен контакт на местните фермери и бизнеса с потребителите, гарантирайки достъп до прясна сезонна продукция в пазарните дни (вторник, петък и неделя).