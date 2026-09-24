Община Лясковец продава 18 дка плодородна земя, желаещите – на опашка

17 889 кв. метра земеделска земя трета категория в землището на Лясковец влиза в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Към имота вече има проявен инвеститорски интерес, затова с разрешение на Общинския съвет той ще бъде продаден на търг.

Началната тръжна цена, определена от лицензиран оценител, от която ще тръгне наддаването, е 23 290 евро.

Интересна е историята на придобиване на имота. Незастроената земеделска земя е възстановена на предишните собственици, но тъй като те не знаели какво да я правят, я предали през 2008 г. на Общината за временно стопанисване. Както често се случва, временното станало постоянно и през 2021 г. имотът е актуван като частна общинска собственост.

Пак заради интерес на инвеститори Общината продава чрез търг и друг незастроен парцел земеделска земя от 2044 кв. метра, придобит по същия начин и с акт за частна общинска собственост от миналата, 2025 г. Първоначалната цена е 2420 евро.

Евентуалната успешна продажба на двата имота ще прибави още приходи към местната хазна.

Ана РАЙКОВСКА