Общинският съвет се обедини за общата кандидатура на Велико Търново и Габрово за Европейска столица на културата

Великотърновският общински съвет подкрепи подписания меморандум с Габрово за обща кандидатура в битката за Европейска столица на културата. Против бяха само съветниците на „Възраждане“, а трима от ПП/ДБ се въздържаха.

Подробна информация за общата кандидатура беше представена от заместник-кмета Нейко Генчев, който подчерта, че Велико Търново е партньор в двустранните отношения с Габрово. Той беше категоричен, че участието не е надпревара за най-славно минало или най-дълъг културен календар.

„Велико Търново няма нужда да доказва своето място в българската история, то е безспорно. Но „Европейска столица на културата“ не е награда за миналото, а проект за бъдещето. При изработването на общия модел е договорено Габрово да бъде формалният кандидат, а Велико Търново да е стратегическият партньор. Това е административната конструкция, тя не е оценка за значението на двата града. Същинският въпрос е друг – какво място ще има Велико Търново в програмата, в управлението и в разпределението на ресурсите, в международното партньорство и в дългосрочното наследство на програмата. И точно там трябва да насочим нашите усилия“, каза от трибуната Нейко Генчев.

По думите му нито един меморандум не може да гарантира спечелването или пълните хотели. Според него старата столица влиза в надпреварата със своята историческа идентичност, университетите, театрите, културните събития, читалищата и огромния потенциал. Той е убеден, че Габрово влиза с различен и допълващ профил.

„Ако Габрово се яви самостоятелно, има 15% шанс да спечели, ако Велико Търново се яви самостоятелно, има 19% шанс да спечели, но общото явяване ни дава 80% шанс да спечелим“, каза още Нейко Ганчев.

Съвсем естествено, изказването му предизвика и реакцията на общинските съветници. Дончо Бораджиев от ПП/ДБ припомни първоначалния вариант за самостоятелно явяване чрез създаване на фондация и изрази разочарованието си.

„Вместо да изпълни решението на Общинския съвет, администрацията изчака Габрово. Накрая кметът подписа меморандум, в който вече Велико Търново е регионален партньор. След това документът ни се носи тук, за да отменим собсвеното си решение и постфактум да одобрим вече договореното“, каза Дончо Бораджиев.

В още по-остър тон влезе в дискусията Александра Тодорова от „Възраждане“.

„Вместо да постави предварително нов подход, мотивите за него, администрацията ни представя пред свършен факт и иска одобрение. Това е акт на драстично незачитане на решенията на Великотърновския общински съвет. Не можем да приемем Велико Търново да влезе в тази амбициозна кандидатура като град, чиято роля се договаря без предварителен мандат от Общинския съвет“, категорична беше Тодорова.

В подкрепа на кандидатурата се иказа Иван Александров, а веднага след това на трибуната излезе Михаил Михалев от БСП. Изказването му буквално предизвика аплодисменти в залата, а с думите си той сложи край на дискусията и призова Общинският съвет да излезе обединен след гласуването.

„Имам призив към всички вас и той е: единение, единение, единение. Уважаеми колеги, нямаме друг шанс да спечелим. Всеки коментар против кандидатурата на Велико Търново, независимо под каква форма, налива вода в мелниците на Бургас и Стара Загора. Тук всички ние трябва да забравим от коя партия сме. Тук абсолютно всички трябва да бъдем заедно, спрете коментарите в публичното пространство, не унижавайте Велико Търново, ние не сме второтепенен град, ако го повтаряме навсякъде, няма да спечелим. Това не е политика, не я правете на гърба на Велико Търново“, каза от трибуната Михаил Михалев.

В заключение Нейко Генчев беше категоричен, че двата града ще се допълнят в общата си кандидатура за Европейска столица на културата.

Екип „Борба“