Освобождават от входни такси в музеи и общински галерии членове на СБЖ във В. Търново

Членовете на Съюза на българските журналисти ще бъдат освободени от такси за вход в обектите на Регионалния исторически музей и Художествената галерия „Борис Денев“. Това ще се случи, ако Общинският съвет одобри искането на местната структура на СБЖ.

Становището на кмета Даниел Панов по темата е положително. По думите му вече има подобни добри практики на други места.

„Община Велико Търново може да предостави свободен вход в тези обекти на легитимни членове на СБЖ, тъй като тази практика вече е показала много положителни резултати в страни от Европейския съюз“, се казва в становището.

При одобрението му от Общинския съвет отпадането на входните такси в общински галерии и културни институции за легитимни членове на Съюза на българските журналисти може да се реализира чрез последващи съответни промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново за обектите на Регионалния исторически музей и Художествената галерия „Борис Денев“.

Идеята е журналистите да имат свободен достъп, за да популяризират културното и историческо наследство на Велико Търново. Преди няколко месеца в старата столица беше именуван и площад с името „Журналист“. Той беше открит официално от президента Илияна Йотова.

Екип „Борба“