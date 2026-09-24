Продават 188 дка от Индустриален парк „Ряховец“ за над 6 млн. евро

38 имота с построените в тях сгради в „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД с обща площ 188 062 кв. м да бъдат продадени чрез публичен търг с тайно наддаване заедно като един общ неделим имот, предлага председателят на Общинския съвет в Горна Оряховица Огнян Стоянов. Предложението му ще се гледа на предстоящата сесия в края на септември.

Изготвена е пазарна оценка от признат европейски оценител, тя е в размер на 6 090 296,4 евро с ДДС. Общата оценка е сбор от пазарните стойности на отделните имоти.

Мотивът за общата продажба на 38-те имота е местонахождението им в Индустриален парк „Ряховец“, тяхната функционална и инфраструктурна свързаност и необходимостта от запазване на възможността за единно стопанско ползване.

Терените представляват части от обособена индустриална територия, чието ефективно ползване предполага координирано планиране, изграждане, управление и поддържане на обслужващата техническа и транспортна структура. Раздробяването на територията и продажбата на имотите поотделно би довело до несъвместими инвестиционни намерения, което би затруднило използването на обща инфраструктура. Освен това някои имоти биха останали не толкова икономически привлекателни и така няма да могат да се ползват пълноценно. Това би могло да затрудни цялостното развитие на индустриалния парк и да намали инвестиционната привлекателност на съвкупността от имоти. Не на последно място, общата продажба би ограничила бъдещите спорове между отделните собственици и поддържането съвместно на общи пътища и други елементи на техническата инфраструктура.

Бъдещият купувач ще бъде определен въз основа на предложената най-висока цена за целия пакет.

Участниците подават едно общо ценово предложение за всички имоти, без възможност за участие или сключване на договор само за отделен имот. Депозитът за участие е 1 522 574,10 евро, равен на 30 на сто от началната цена. Не се допуска подаване на предложение, класиране или сключване на договор само за част от имотите.

Лицето, което спечели търга, е длъжно да заплати сумата в 14-дневен срок. Ако не го стори, това автоматично означава, че се е отказало. Тогава имотът се предлага на класиралия се на второ място на търга.

Безспорно, в мотивите за обща продажба на имотите в горнооряховския индустриален парк има логика, стига това да не е опит отговорността за бъдещето на зоната да се прехвърли на друг, а не на дружеството, чийто едноличен собственик на капитала е Общината.

Ана РАЙКОВСКА