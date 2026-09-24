Първата зимнина в евро идва с кило камби за 2,50 евро

Продължава поскъпването на зеленчуци в старата столица

ПЪРВАТА ЗИМНИНА, КОЯТО ТЪРНОВЦИ ЩЕ ПРИГОТВЯТ С ЦЕНИ В ЕВРО, ИДВА С ПО-СОЛЕНА СМЕТКА. В навечерието на сезона на туршиите поскъпването на зеленчуците шокира част от клиентите на централния пазар в старата столица.

Проверка на „Борба“ показа, че сергиите вече са отрупани с необходимите продукти за пълнене на бурканите. Изборът е голям, но цените са почти идентични на всички щандове.

Камбите се предлагат от 2 до 2,50 евро/кг, а корнишоните – за 2,50 евро/кг. Червените и зелените чушки вървят между 1,20 и 1,50 евро/кг.

Карфиолът се продава за 1,50 евро/кг, морковите – 1,20 евро/кг, а патладжаните варират от 1 до 1,30 евро/кг.

Зрелият чесън достига 5 евро/кг, доматите – 2,50 евро/кг.

Зелето се търгува за 1 евро/кг. Връзка магданоз пък струва 0,50 евро.

Потребителите пресмятат, че сега ще платят с около 30% повече за зарзават спрямо миналата година. Разходите обаче не се изчерпват само с това, тъй като следва да купят също оцет, сол, захар, подправки и аспирин.

Последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища потвърждава тенденцията за поскъпване на продуктите.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката