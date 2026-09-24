Разкриха двама, откраднали автомобил 

Служители на РУ – Павликени разкриха противозаконно отнемане на лек автомобил. Работата по случая е започнала на 18 септември, когато съдействие в полицията е потърсила жителка на Павликени.

Тя съобщила, че в нощта срещу 18 септември противозаконно е отнета колата и. В хода на разследването, като съпричастни към извършеното деяние са задържани двама мъже на 26 и 32 години, съответно от с. Пет могили и Попово.

В събота по-възрастният е привлечен в качеството на обвиняем. В понеделник с определение на Районен съд – Павликени му е наложена мярка за неотклонение «задържане под стража».