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Проектираха санирането на две училищни сгради с дълга история

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Община Сухиндол проектира санирането на двете училищни сгради на СУ „Св. Климент Охридски“, сподели кметът инж. Пламен Чернев. Те имат нужда от вътрешно измазване и боядисване и външна изолация.

„При санирането ще се запази архитектурата на основната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“, защото тя е уникална“, категоричен е инж. Чернев. Самата сграда навършва 100 години от изграждането си, а документите за енергийната ефективност вече са подадени към Министерството на образованието и чакат финансиране.

Преди няколко години беше цялостно ремонтиран покривът на основната сграда. Има и готов проект, също към МОН, за ремонт на физкултурния салон.

Основано в началото на ХХ век, СУ “Св. Климент Охридски” е едно от най-старите училища в региона с богата и дългогодишна история. От своето създаване до днес училището непрекъснато се развива и модернизира, като същевременно запазва връзката си с традициите. През годините училището се утвърди като център за академично и професионално образование с множество успехи и признания на местно и национално ниво.

Преди няколко години по идея на инж. Пламен Чернев беше изградена паметна плоча с имената на всички учители, работили и дали нещо от себе си за развитието на просветата в Сухиндол.

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