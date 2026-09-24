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След като „Борба“ писа: Официално се допитват до самоводчани за бъдещето на терена в кв. „Ханищата“

Ана Райковска 0 четения 0 Comments

Кметство Самоводене организира официално запитване до жителите на селото за най-рационалното използване на терена в кв. „Ханищата“, на северния изход на селото. Местната власт очаква конкретни и реалистични предложения и идеи, като крайният срок е 27 септември.

В момента теренът се използва като нерегламентиран паркинг за тежкотоварни автомобили, за който „Борба“ писа. Идеята на кмета Валентин Къндев е там да се направи фермерски пазар след съответното облагородяване на мястото, но той иска да чуе и други мнения. Възможностите не са малко – зона за отдих с пейки и беседки, за спорт и свободно време, място за провеждане на по-многолюдни обществени и културни мероприятия или регламентиран паркинг. А може би и нещо различно от предложените варианти, важно е да може да се изпълни и да е в полза за селото.

Ана РАЙКОВСКА

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