Добрин Тотев от „Етър“ е световен шампион по канадска борба в Япония

Петър Роглев се размина на косъм с медала

Днес Добрин Тотев от Armwrestling club – ЕТЪР В. Търново, стана световен шампион при юношите на Световното първенство в Япония.

Другият представител на клуба и действащ треньор Петър Роглев завърши на 4-то място при мъжете в категорията на най-тежките + 105 кг. Световното първенство се провежда от 22 до 28 септември в град Цучиура, близо до столицата Токио.

„Гордея се с него и с това, което показа на тази маса. Това е резултатът от много труд, лишения и вяра“, каза след успеха Петър Роглев.

Добрин Тотев е ученик в ПГЛПИ „Атанас Буров“, той вече е двукратен европейски шампион при юношите.

Малшанс лиши Роглев от медал в първия ден на Световното първенство.

„Жребият ми беше доста тежък. Първата ми среща беше с японец, когото победих трудно след близо 4 минути борба. Впоследствие той стигна до финала и стана втори, като на финала се срещна с Азар Мохарамов. С Азар се познаваме добре. На Европейското първенство го победих, така че знам много добре какво е да застанеш срещу него и какво може да се случи на масата. В Япония обаче веднага след тежката първа среща ме извикаха отново, практически без почивка. Паднах се с Азар. Там не напънах докрай, а играх тактически, за да запазя сили и да продължа напред в схемата, като направих загубата напълно осъзнато. След това ме извикаха за трета среща. Получиха се три срещи почти една след друга, докато голяма част от останалите състезатели още не бяха започнали“, обясни Роглев.

При третата среща отново се паднал с японец, когото победил за близо 5 минути. Роглев трябвало да даде всичко от себе си, защото вече нямал право на така наречената тактическа загуба. След две срещи почивка го извикали отново за четвъртия му двубой. Отново срещу първия японец, но този път силите му не достигнали и представителят от Страната на изгряващото слънце надделял.

„Не се оправдавам. Просто допълвам, за да се знае какво се случи. За мен това не е край. Напротив. Утре обаче е дясна ръка. Ще изляза отново. Ще стана още по-силен и с тази лява ръка. Ще работя още повече“, сподели Роглев.

Михаил МИХАЛЕВ