Спортен уикенд предстои в Павликени, надбягването е с благотворителна цел

Откриват новата лекоатлетическа писта

Надбягването PAVLIKENI RUN, традиционният детски футболен турнир и официалното откриване на обновената лекоатлетическа писта ще превърнат последния септемврийски уикенд в празник на спорта в Павликени.

Спортният уикенд ще започне на 26 септември, когато от 9:00 часа ще бъде даден стартът на PAVLIKENI RUN 2026. Надбягването е с благотворителна цел и се провежда за първи път. Стартът и финалът са на площад „Стефан Караджа“ № 16, пред супермаркет „Абсолют+“.

Състезанието има конкретна благотворителна кауза – със събраните средства ще бъде подкрепено изграждането на външна платформа за достъп на хора в инвалидни колички до Центъра за социални услуги – Павликени.

Участниците могат да избират между три дистанции: 7 км – състезателно бягане; 3,5 км – подходяща дистанция и за деца, които желаят да бягат заедно с родител; 800 м – за деца до 7 години, самостоятелно или с родител. Таксата за участие на възрастни е 10 евро, като цялата сума се дарява в подкрепа на каузата. За децата участието е безплатно. За състезателните дистанции е предвидено официално електронно времеизмерване, а всеки финиширал участник ще получи медал.

Организаторите набират и доброволци за провеждането на събитието.

Празникът продължава и на 27 септември, когато от 9 часа на игрището в СУ „Бачо Киро“ ще се проведе Деветият ежегоден футболен турнир за деца, организиран от Сателитен Ротари клуб Павликени по повод Есенния панаир на града. Събитието се провежда под патронажа на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов.

Кулминацията на спортния уикенд ще бъде в 10,30 часа в същия ден на градския стадион „Ганчо Панов“, където ще се състои официалното откриване на обновената лекоатлетическа писта.

Обновяването е реализирано след сключено споразумение с МРРБ по проект, включен в Инвестиционната програма за общините. Общата стойност на проекта е 659 422 евро, от които 643 470 евро са финансирани по програмата, а 15 952 евро са осигурени като дофинансиране от Община Павликени.

Новата писта е със синтетична настилка, положена върху асфалтова основа, и разполага с четири коридора. Изградена е и нова отводнителна система за надеждно отвеждане на дъждовните води от футболния терен.

Община Павликени кани жителите и гостите на града да се включат в събитията и да подкрепят участниците в един уикенд, посветен на спорта и активния начин на живот.

Ана Райковска