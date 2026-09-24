В петък откриват „Свищовски лозници 2026“, събитията започнаха преди дни

Съпътстващата програма на „Свищовски лозници 2026“ започна още на 22 септември. Празничните дни, посветени на традициите, културата и духа на Свищов, вече оживяват с разнообразни събития за жители и гости на града.

Официалното откриване на „Свищовски лозници 2026“ ще се състои на 25 септември (петък) от 19 ч. на площад „Алеко“.

Празничните дни ще бъдат изпълнени с музика, настроение, културни прояви и празнични срещи, които събират свищовлии и гости на града около традициите и любовта към Свищов.

АКЦЕНТИТЕ В ПРОГРАМАТА:

24 септември – от 17.00, в къща музей „Алеко Константинов“ се открива фотоизложба за най-значимите находки от проучванията на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове по повод 100 години Исторически музей – Свищов, и 30 години Археологическа експозиция. В 20 ч. на пл. „Алеко“ е концертът на рок група „Остава“.

25 септември (петък): 10.00 ч., в къща музей „Алеко Константинов“ – Международна конференция по случай 100 години от основаването на Исторически музей – Свищов: „Готите по днешните български земи“ – 1500 години от кончината на знаменития остготски крал Теодерих Велики (ок. 454-526 г.) управлявал в Нове, с прекъсвания, през 476-488 г.

12.00 ч., пред храм „Св. Троица“ – Благотворителен обяд за хора в неравностойно социално положение.

17.00 ч., в Художествена галерия „Николай Павлович“ – Откриване на 49 традиционна изложба на свищовски художници.

19.15 ч., на пл. „Алеко“ – Официално откриване на празниците „Свищовски лозници“ и концертна програма. Празнични илюминации.

26 септември (събота):

11.00 ч. в Художествена галерия „Николай Павлович“ – Концерт (матине) „Музика от три века“ на Ансамбъл при Габровски камерен оркестър. В програмата ще прозвучат произведения от: Валентини, Моцарт, Шуберт, Големинов, Дженкинс и др.

17.00 ч. в Художествена галерия „Николай Павлович“ – Представяне на фотокнигата „Илюзията за смисъл“ на Свилен Начев.

19.15 ч., на пл. „Алеко“ – Концертна програма с участието на ФТС „Творецът“ и поп-фолк певицата Камелия.

27 септември (неделя):

10.30 ч., на камерна сцена в ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“ – Отчитане на резултатите от Националния литературен конкурс „Свищовски лозници“. Награждаване.

Връчване на наградата „Златно дунавско перо“.

Музикална програма на дует „PRIMO + PRIMO“ – Юрген Ротенщайнер (китара, вокал, блус хармоника) и Ерик Ришави (вокал и бас китара). В програмата: американски и италиански блус, джаз и поп от 60-те, 70-те и 80-те години на XX век.

19.00 ч., на пл. „Алеко“ – Закриване на празниците „Свищовски лозници“.

Отчитане на резултатите от конкурса за домашно червено вино. Награждаване.

Концертна програма.