Във В. Търново ще прожектират документалния филм „Цвете в буря“ за превенцията на рака на гърдата

След излъчването ще има среща с лекар от Комплексния онкологичен център

СТАРАТА СТОЛИЦА СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННА ДИАГНОСТИКА НА РАКА НА ГЪРДАТА. Жителите на болярския град ще имат възможността да присъстват на прожекцията на документалния филм „Цвете в буря“, който разказва историята на пет жени, преминали битката със заболяването.

Лентата стана факт по инициатива на д-р Йордан Спирдонов – специалист по образна диагностика в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, член на Управителния съвет на Българското дружество по образна диагностика на гърдата и носител на награда от кампанията „Лекар на 2021 година“.

Филмът „Цвете в буря“ ще бъде излъчен на 8 октомври от 18:30 ч. в Голямата зала на Община Велико Търново. Входът е свободен. Лентата е част от мащабната здравно-образователна кампания „Самопрегледай се! Ранната диагностика може да спаси живот“.

Организатори на проявата в старата столица са Българското дружество по образна диагностика на гърдата и Зонта клуб – Велико Търново. От най-голямата дамска благотворителна организация ще подарят безплатни скринингови прегледи на жени. Информация и подробности за записването ще бъдат изнесени на събитието.

По статистически данни от 2020 до 2024 г. у нас има увеличаване на случаите на рак на гърдата с 96 на сто за възрастовата група от 18 до 25 години. Медиците напомнят, че колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-големи са шансовете за успешно лечение.

Галина ГЕОРГИЕВА