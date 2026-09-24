четвъртък, септември 24, 2026
Последни:
Горещи новиниКрими

Водач с 3,43 промила алкохол открадна автомобил и катастрофира

БОРБА БГ 1 четения 0 Comments

Произшествие предизвика и пиян и неправоспособен непълнолетен шофьор, колата е иззета

 

Два пътни инцидента с участието на употребили алкохол водачи са регистрирани на 23 септември в района на Горна Оряховица.

Около 17,30 ч. в РУ – Г. Оряховица е получен сигнал за пътно произшествие с материални щети в с. Стрелец. Изпратеният на място полицейски екип е установил самокатастрофирал лек автомобил, управляван от 46-годишен местен жител. При проверката е изяснено, че мъжът противозаконно е отнел автомобила от собственика му. Тестът за алкохол е отчел 3,43 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава.

Вторият инцидент е станал около 02,30 ч. в с. Страхилово. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 16-годишен неправоспособен водач от с. Асеново, е самокатастрофирал. С фрактури са водачът и 20-годишният му спътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол, като уредът е отчел положителни резултати и при двамата. Пробите за наркотични вещества са отрицателни. Взети са кръвни проби за химичен анализ. Автомобилът е иззет, а пострадалите след преглед са освободени за домашно лечение. Причините за произшествието се изясняват. Започнато е досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

актуализация на данните

„ЕНЕРГО-ПРО“: „И февруарските сметки ще са високи заради по-голямо потребление“

БОРБА БГ 404 четения 0

Спипаха търновец да превозва крадени дърва с лека кола

БОРБА БГ 1811 четения 0
мъж

Мъж на 55 години е починал след пътен инцидент в Горна Оряховица

БОРБА БГ 2630 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *