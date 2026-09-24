Яз. „Йовковци“ е пълен на 90%, но притокът секна

ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“ ПОСРЕЩА ЕСЕНТА СЪС СЕРИОЗЕН ВОДЕН ЗАПАС ВЪПРЕКИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛАБИЯ ПРИТОК.

Последните данни от ежедневния мониторинг към МОСВ показват, че във водоема има 83,469 млн. куб. метра вода. Това представлява 90,55% от общия му обем.

Любопитно е обаче, че към 23 септември има голям дисбаланс между постъпващото и изразходваното количество вода. Средно денонощно в язовира постъпват едва 0,012 куб. м/сек, докато средният денонощен разход е 0,942 куб. м/сек.

Седмица по-рано мониторингът за 14 септември показва, че средният денонощен приток е бил 0,126 куб. м/сек, или с 10,5 пъти повече спрямо последните изчисления.

В официалната справка е посочено, че тенденцията при „Йовковци“ е понижаване на обема.

Галина ГЕОРГИЕВА

Сн. Добри ДИМИТРОВ (архив)