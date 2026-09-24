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За род и Отечество
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„За род и Отечество“ описва герои от Освободителното движение, слагат им паметна плоча

Михаил Михалев 37 четения 0 Comments

Книгата „За род и Отечество“ предстои да излезе до края на годината. Изданието ще опише живота и делото на пет герои от Сухиндол, участници в различни чети на Априлското въстание.

Книгата е посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание и излиза с подкрепата на Общината.

Читателите ще могат да се докоснат до живота на прочутия Русан Мирчев, участвал в четата на Таньо войвода. Ще научат за делото на Киро Маринов – Ковача, който е герой от битката в Дряновския манастир, както и за Филип Маджара, прекарал дълго време в затворите и станал опълченец.

В книгата намира място и разказ за живота на Драган Казанджиев от четата на Христо Иванов – Войводата, водил битки при Ново село и Кръвеник. Изданието няма да пропусне и живота на Неделчо Цанев Велев, който е участник в четата на Христо Ботев, загинал на връх Околчица.

Героите са удостоени посмъртно с отличието „Почетен гражданин на Сухиндол“. Предстои и поставяне на паметна плоча в тяхна чест върху фасадата на читалище „Трезвеност“.

Михаил МИХАЛЕВ

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