Забравените тунели под града, които всеки може да прекрачи

Централното великотърновско бомбоубежище е като разграден двор, показва проверка на „Борба“ след множество сигнали в редакцията.

Входът му, който се намира непосредствено зад сградата на Община Велико Търново, е с разбита желязна ограда и човек спокойно може да влезе там.

Вторият вход на бомбоубежището е до Изложбените зали, а третият е на изхода на града по улица „Опълченска“. Съоръжението е доста голямо, но въпреки това е пригодено за много по-малко хора от тези, които в момента живеят в старата столица. Причината е, че е построено във време, в което Велико Търново е наброявало по-малко от 30 000 души.

Вътрешното състояние на тунелите е плачевно. Мястото е занемарено след 1989 година. През 90-те години там беше създадена дискотека, която носеше името „Галерия“. За няколко години се беше превърнала в любимо нощно заведение. По този начин бомбоубежището се поддържаше, но след затваряне на дискотеката ситуацията сериозно се промени. Питейното заведение остана в съзнанието на тогавашните тийнейджъри не толкова с качествената музика, колкото с уникалното си местонахождение.

Преди година решетката също беше разбита, но веднага след това беше ремонтирана. Днес достъпът до съоръжението отново е свободен.

Михаил МИХАЛЕВ