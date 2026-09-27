Победа с 2:1 в регионалното дерби с ОФК “Павликени” извоюва “Академик” навръх празника на града „Свищовски лозници“. С успеха в шестия кръг в първенството на Северозападната Трета лига „студентите“ събраха 14 точки и увеличиха аванса си на върха в класирането. ОФК „Павликени” заема десетото място с октив от 3 точки.

Всичко в мача се реши през първото полувреме в рамките на само четири минути. След половин час игра хубаво центриране отляво бе засечено с глава от Митко Русанов, който даде преднина на домакините. Само минута по-късно обаче гостите успяха да изравнят, като след пробив на Борислав Стоянов и центриране отдясно Лъчезар Маринов насочи топката в мрежата за 1:1.

В 34-ата минута капитанът на “Академик” Борислав Марков намери отлично топката на границата на наказателното поле и с премерен и точен изстрел в левия ъгъл отново изведе свищовлии напред за 2:1.

През второто полувреме свищовлии продължиха да диктуват събитията на терена и уверено доиграха мача, за да прибавят нови три точки към актива си.

С победата “Академик” продължава да бъде на върха на таблицата. В друг мач от кръга отборите на “Партизан” (Червен бряг) и “Локомотив” (Мездра) завършиха при резултат 2:2, което остави „студентите“ едноличен водач във временното класиране