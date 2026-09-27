“Фортуна” /Плевен/ спечели детския футболен турнир в Павликени

Четири отбора се включиха в Деветия ежегоден детски футболен турнир. Тази година надпреварата, организирана от Сателитен Ротари клуб Павликени, Община Павликени и СУ Бачо Киро бе за деца, родени 2016-2017 г. Изиграни бяха шест мача, от по две полувремена по 15 минути.

Победител стана “Фортуна” /Плевен/, пред “Етър ВТ” /Велико Търново/, домакините от ОФК “Павликени” и ФК “Левски” /Русе/.

Най-добър полузащитник стана Георги Димитров от ОФК „Павликени“, най-добър защитник е Христо Апостолов от ФК “Левски”, най- добър нападател е Александър Бойчев от “Етър ВТ”, а приза за най-добър вратар взе Александър Христов от “Фортуна”, с най-малко допуснати голове.

„Радвам се да видя, че младите футболисти са заредени с ентусиазъм и усмивки. Доста се раздадоха в срещите. Смятам, че се получи един хубав празник“, каза председателят на Сателитен Ротари клуб Павликени Калоян Пенев.

„Този футболен турнир стана много важна част от спортния календар на Община Павликени. Благодаря на Сателитен Ротари клуб-Павликени, че през цялата година те участват много активно с инициативи и се включват и в други благотворителни каузи. И ние като ръководство на Общината се стараем за създаваме условия и да поддържаме съоръжения за всички видове спорт, за да запалим тази искрица в младите хора – да са активни, да спортуват“, заяви кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов.

От името на Община Павликени подаръчни ваучери за спортни стоки връчиха на всеки един от отборите председателят на Общински съвет в Павликени д-р Венцислав Георгиев и кметът инж. Емануил Манолов.