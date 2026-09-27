Теодора Димитрова, Зорница Коева и Мирела Моева бележат за победа на етърки над „Енко“

Женският отбор на „Етър ВТ“ победи с 3:1 „Енко“ (Пловдив) в мач за Държавно първенство.

Още в първите секунди на срещата на стадион „Ивайло“ Мирела Моева бе изведена пред празната врата, но ударът й не намери целта. После изстрел на Грудева бе избит от вратарката на гостенките. В 15-ата минута Теодора Димитрова овладя топката пред пеналта и с неспасяем удар вкара за 1:0. Етърки обаче изпуснаха гостите при контра в 23-ата минута, завършена от Велезара Боева за 1:1. Надмощието на „болярките“ продължи, но в сгъстената отбрана ударите им най-често бяха блокирани.

Така се стигна до 54-ата минута, в която Теодора Димитрова проби отдясно и центрира прецизно, а Зорница Коева с глава насочи топката в мрежата за 2:1. Последваха няколко нови удара на Теодора Сомова, Зорница Коева и Теодора Димитрова, уловени от Кабова, а хубав пробив на Коева завърши с шут до гредата.

Три минути преди края Мирела Моева получи отдясно пас от дълбочина и технично прехвърли вратарката за крайното 3:1. Етърки, които вече делят 7-8 място с 6 т., следващата събота гостуват на другия пловдивски тим „Пълдин“.

„Етър ВТ“:Александра Христова (46 Жанета Живкова), Анастасия Трифонова, Румяна Страхилова, Спасимира Евстатиева, Йоана Иванова, Теодора Сомова, Теодора Димитрова, Ивон Грудева (84 Ивет Николова), Лора Василева (73 Кристиана Ноева), Зорница Коева, Мирела Моева.