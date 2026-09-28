1354 деца вдигнаха накрак спешните медици в областта за година

1354 ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ДО 17 ГОДИНИ СА БИЛИ ОБСЛУЖЕНИ ОТ ЕКИПИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА ПРЕЗ 2025 г. Броят им бележи сериозен ръст спрямо предходната година, когато линейките са се отзовали на адресите за 857 малки пациенти.

Това показват данните от анализа за здравно-демографското състояние на населението в десетте общини, изготвен от РЗИ.

Статистиката сочи, че децата, получили медицинска помощ след обаждане на телефон 112, са се увеличили с 497, или близо 58%. Скокът на малчуганите се откроява на фона на общата дейност на Центъра за спешна помощ.

За цялата изминала година екипите са обслужили общо 20 779 пациенти при изпълнени 22 726 курса. Освен посещения на място медиците са извършили и 15 702 амбулаторни прегледа.

Анализът показва намаление на част от медицинските кадри в системата за спешна помощ. През 2025 г. в звеното са рабоили 32 лекари, при 33 за 2024 г. По-осезаем е спадът в числеността на фелдшерите, от 66 през предходната до 60 за миналата година.

В същото време към колектива са се присъединили още две медицински сестри и един шофьор.

Общият персонал намалява от 228 на 225 души.

Спешната помощ в региона разполага с филиали във Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица. Реанимационни екипи има само в старата столица и железничарския град.

Екипите разполагат с 22 санитарни моторни превозни средства, от които 21 линейки и една кола.

Галина ГЕОРГИЕВА