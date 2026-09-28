15- годишните етърци се бориха до край в Разград

Две загуби претърпяха отборите на “Етър ВТ” в елитните групи до 15 и 16 години при гостуването на връстниците си от “Лудогорец” в Разград. При по- малките домакините започнаха силно и още във 2-ата минута Иван Пуцов пропусна да се разпише от чиста позиция. В 17-ата минута той все пак откри резултата за 1:0, а девет минути по-късно Максим Даскалов удвои преднината на домакините.

След удар на Румен Джепков, който срещна страничната греда, Иван Пуцов отново бе на точното място и реализира за 3:0.

“Етър ВТ” се върна в двубоя през втората част. Националът Иван Ванков намали резултата в 68-ата минута с далечен прехвърлящ уда, а след поредната атака на “виолетовите” вратарят на лудогорци Божидар Илиев си отбеляза автогол за 3:2. Гостите обаче нямаха време за трето попадение и “Лудогорец” задържа аванса си до последния съдийски сигнал.

Не така се разви мачът на “Етър ВТ” U16, макар че и тук домакините дръпнаха с 3:0 до почивката. Още след началото Александър Пантаджиев откри, а отново той и Георги Славчов се разписаха. Разградчани останаха в намален състав след червен картон на Феликс Фехми, но нанизаха още два гола. Славчов покачи на 4:0 в 53-ата минута, а в средата на второто полувреме Александър Димитров оформи крайното 5:0.