Блестящо представяне записа великотърновският гросмайстор Радослав Димитров на 46-ата Шахматна олимпиада в Самарканд. Най-големият отборен форум в света събра национални състави от цял свят, а България беше представена и в двете секции в 11 кръга и близо две седмици шахматни битки.

Гросмайстор Радослав Димитров игра на пета дъска и завърши 4-и от всички играещи над 200 участника. Той постигна в десетте си партии 5 победи и 5 ремита, като не допусна нито една загуба! С краен резултат от 7,5 точки Радослав Димитров е категорично най-добре представилият се от всички български шахматисти – мъже и жени.

Мъжкият отбор на България завърши на 34-о място с 14 мач-точки – 6 победи, 2 равенства и 3 загуби. Олимпийската титла в оpen секцията остава в Самарканд – домакините от Узбекистан спечелиха златото с 20 мач-точки. Индия е втора, а Германия – трета, като двата отбора завършиха с по 18 точки.

Женският национален отбор на България завърши на 14-о място с 15 мач-точки. В хода на Олимпиадата нашите шахматистки записаха редица силни срещи, сред които победи над Португалия с 4:0, Италия с 3:1, Украйна с 3:1 и Беларус с 2.5:1.5. При жените Китай е новият олимпийски шампион с 20 мач-точки. Казахстан завършва втори с 18, а Индия печели бронзовите медали със 17.