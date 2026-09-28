222-ма се явиха на конкурса „Свищовски лозници“, горнооряховчанката Веселина Кожухарова с награда за литература „Златно дунавско перо“

При голяма конкуренция между поети от цялата страна премина поетичният конкурс „Свищовски лозници“ 2026. Журито в състав Георги Драмбозов, Людмил Симеонов, Връбка Попова, Иван Антонов, Иван Атанасов и Грета Цанова обаче успя да се справи и селектира най-добрите творби.

На церемония в камерната зала на Първото българско читалище, състояла се на 27 септември, бяха обявени резултатите и връчени наградите. Представени бяха и наградените стихотворения.

Програмата беше допълнена с музикалните изпълнения на дуета PRIMO+PRIMO Юрген Ротенщайнер (китара, вокал, блус хармоника) и Ерик Ришави (вокал и бас китара). Те изпълниха американски и италиански блус, джаз и поп от 60-те, 70-те и 80-те години на XX век.

Наградата за поезия „Николай Искъров“ отиде при габровката Петя Цонева за стихотворението „Целият смисъл“. Първата награда е за Александра Ивайлова, втората за Иванка Павлова, а третата – за Лили (Лиляна) Качова, и трите от София. Трима поети от Пловдив, Плевен и Свищов получиха поощрителни награди.

Престижната Награда за литература „Златно дунавско перо“ бе връчена на Веселина Кожухарова.

Писателката е родена в Горна Оряховица през 1952 г. Образованието си започва в родния град, а по-късно учи в Добрич и Пловдив. От 1998 г. работи като учител по музика в Горна Оряховица.

През 2000 г. основава частното музикално училище „РАИ“, с два детски вокални състава „Чучулига“, с часове по пиано и солфеж, средношколски духов оркестър.

Пише разкази, стихове и романи. Авторка е на книгите „Жених за царкинята“, „Погледни през рамо“, „Между звездите и зората“, „Въглени“, „До четвърто коляно“, „Кера“, „Дърво Чалъково“ и „Сълзата на Семла“.

В своите книги умело преплита многоликите пъстри нишки на фолклора с богатата душевност на българите.

Ана РАЙКОВСКА