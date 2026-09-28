500 евро глоба за ековандал, хванат с фотокапан

69-ГОДИШЕН СТОЛИЧАНИН СЕ СДОБИ С 500 ЕВРО ГЛОБА ЗАРАДИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Нарушителят е заснет с фотокапан как умишлено изхвърля отпадъци от покъщнината си в района на местността Стъклен край Свищов.

Кадрите, разпространени от крайдунавската община, показват мащаба на замърсяването. На мястото са струпани метални кофи и тенекии, чували, пластмасови съдове и др.

Заснет е бусът, с който 69-годишният мъж е превозил ненужните вещи до Стъклен.

Така, вместо да закара боклуците до регламентирано за целта място, той ги оставя сред природата.

На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Свищов.

Случаят идва само седмица след като от местната администрация монтираха 15 фотокапана за борба с незаконните сметища и нерегламентираното използване на контейнерите. Устройствата се преместват периодично и следят както критични точки в града, така и проблемни места в периферните райони на общината.

„Община Свищов ще продължи да бъде непримирима към безотговорното и нерегламентирано изхвърляне на всякакъв вид отпадък и безкомпромисно ще следи за спазването на законоустановените правила“, увериха от администрацията.

Галина ГЕОРГИЕВА