От 500 лева на 500 евро: двойно вдигат глобите за неподадена или непълна данъчна декларация

С подготвените промени от Министерството на финансите в Закона за облагане доходите на физическите лица институцията като че ли потвърждава това, което виждат и усещат по джоба си гражданите – с въвеждане на еврото всичко поскъпна двойно.

Така глобата за неподаване в срок на годишна данъчна декларация за доходите от 500 лв., каквато е сега, през 2027 г. ще стане 500 евро. Ако в годишната данъчна декларация не са посочени данни, което води до определяне на данъка в по-малък размер, сега глобата е в размер до 1000 лв., а става 1000 евро. При повторно нарушение тези глоби стават в двоен размер. Мотивът на Министерство на финансите за вдигане на размера на глобите е, че те отдавна не са променяни.

Драстично се вдига и глобата за неиздаване на касова бележка за граждани. С подготвените промени в Закона за ДДС тя става от 100 евро до 500 евро, а санкцията за фирми – от 500 евро до 2000 евро.

Ана РАЙКОВСКА