Бизнесът във Великотърновско диктува все повече какво да учат учениците

Около 75% от нуждите от кадри вече намират място в училищния план-прием, но цели сектори продължават да изпитват недостиг

Училищата във Великотърновска област все по-осезаемо се съобразяват с това от какви кадри има нужда местният бизнес. Около 75% от установените дефицити на работна сила са намерили отражение в държавния план-прием за учебната 2026/2027 година. Това показва обобщен анализ, изготвен по инициатива на областния управител Марин Богомилов въз основа на информация от всичките десет общини в региона.

Във Велико Търново, където безработицата е под 4%, приемът обхваща 31 паралелки в 11 училища. Сред направленията, които най-добре отговарят на потребностите на местната икономика, са информационните технологии, строителството, туризмът, икономиката и здравеопазването. Сред търсените специалности са софтуерни приложения, графичен дизайн, строителство и архитектура, готварство и подготовка на асистенти на лекари по дентална медицина.

На другия полюс е леката промишленост, където работодателите изпитват сериозен недостиг на кадри. В текстилния сектор е предвидена само половин паралелка, което показва разминаване между възможностите на образователната система и потребностите на предприятията.

В Горна Оряховица план-приемът е съобразен със заявките на работодателите. В Елена се търсят кадри за туризма, търговията и горското стопанство, като училищата предлагат и обучение по софтуерни и хардуерни науки. В Златарица земеделието продължава да определя профила на подготовката, а в Лясковец местни фирми настояват за запазване на специалностите по хранителни технологии и готварство и осигуряват практика за учениците.

Сериозен недостиг на кадри се очертава и в социалната сфера.

В Полски Тръмбеш има потребност от социални асистенти, домашни помощници и лични асистенти, което поставя на дневен ред разкриването на обучение по социални дейности. Павликени пък ежегодно сверява приема с данните на Бюрото по труда и работодателските организации, като акцентът е върху професии с очакван недостиг.

В Свищов работодателите са заявили 76 свободни позиции в различни сфери, сред които образование, здравеопазване, хотелиерство, търговия, транспорт, логистика, строителство и пристанищна дейност. Въпреки широкия набор от специалности обаче интересът към тежките индустриални професии остава слаб, а в училищната мрежа липсва подготовка за част от необходимите пристанищни специалисти.

В Стражица предприятията „Корадо-България“ и „Велпа-91“ търсят машинни оператори и обслужващи работници. От общината настояват за по-тясна връзка между бизнеса, училищата и Бюрото по труда и за по-широко прилагане на дуалното обучение. В Сухиндол пък подготовката по лозаро-винарство и електромонтьорство следва традиционния икономически профил на района.

Експертите отчитат, че по-големите общини имат по-голяма възможност да предлагат разнообразни специалности, докато в малките общини демографските процеси и ограниченият брой ученици поставят сериозни ограничения. Именно затова като възможен инструмент се посочва моделът на половин паралелка, който позволява да се обучават кадри за конкретна ниша, без да се създава излишък от специалисти.

Сред препоръките е да се ограничи инерционното поддържане на специалности, при които има свръхпредлагане, и да се насочи обучението към нови области като дигитална полиграфия, предпечатна подготовка и производство на опаковки.

Целта е училището да не подготвя кадри „на сляпо“, а все по-точно да отговаря на реалните работни места в региона. Според областния управител Марин Богомилов по-тясната координация между общините, училищата, бизнеса и Бюрото по труда е ключова както за местната икономика, така и за задържането на младите хора във Великотърновска област.