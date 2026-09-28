Български пробив в лечението на рак на гърдата: Инженери и проф. д-р Свилен Маслянков създадоха уред на световно ниво

Апаратът позволява по-прецизни и щадящи операции

НОВА, БЪЛГАРСКА РАЗРАБОТКА ПРАВИ ОПЕРАЦИИТЕ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЩАДЯЩИ И ОСИГУРЯВА ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ. Тя е дело на горнооряховската фирма „Бултраф“ ЕООД съвместно с известния хирург и почетен гражданин на Велико Търново проф. д-р Свилен Маслянков.

Преносимият детектор гама-спектрометър локализира туморни клетки преди и по време на самата хирургична интервенция. Чрез диагностиката опериращият може да прецени какво количество мека тъкан трябва да бъде отстранено.

Работещият прототип е изпитан в клинични условия във Втора хирургична клиника на Александровска болница. По думите на проф. Маслянков устройството има изключително чувствителен сензор и превъзхожда американския апарат, с който медикът работи от 10 години.

Основното му приложение е при т.нар. сентинелна биопсия, която представлява метод за откриване на „стражевите“ лимфни възли. Използва се най-често при рак на гърдата и меланом.

„Ние премахваме меките тъкани на база данните от уреда. Аз използвам този апарат в клиничната си практика. Вече 10 години прилагам американски аналог. За мен беше голямо удоволствие да разбера, че има български колектив, който има желание да произвежда нещо толкова необходимо“, посочи хирургът.

Пътят на българския прототип продължил 3 години. Идеята се ражда, след като в горнооряховската фирма донесли подобен апарат за ремонт. Инженерите видели възможност да създадат собствена разработка с подобрения и иновации.

Последната година и половина работата е част от проект по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ на ЕС на обща стойност 400 000 лв. и 60% собствено финансиране.

„Създадохме медицински уред, за който имаме самочувствието да кажем, че е на световно ниво“, заяви управителят на фирмата инж. Михаил Ченков.

Обясни, че в апарата е вграден температурен сензор, който позволява саморегулиране. Това е особено важно, защото според разработчиците изменение на външната температура само с един градус може да доведе до грешка от порядъка на 3% при измерването.

Уредът е компактен и лек, а рамото му може да се пречупва под ъгъл до 30 градуса. Това позволява на хирурга по време на операцията да достига по-лесно до труднодостъпни места

Детектор гама-спектрометърът има LED визуализация и звукова сигнализация, работи в енергиен диапазон от 60 keV до 1,5 MeV и е с акумулаторна батерия. USB порт позволява да се зарежда и да се свързва с компютър. Така данните от диагностиката могат да се записват, а специализиран софтуер дава възможност впоследствие да бъдат анализирани.

Вносните устройства от този тип в България са много скъпи и затова не са достатъчно широко разпространени в родните болници.

„Този метод не се използва навсякъде в България заради високата цена и нежеланието на хирурзите да влизат в нова посока, която действително е по-добра за жените. Работят по стари методи, които довеждат до осакатяване, отоци, болка, ограничение на движението и други усложнения. Ще помогна за разпространението на този инструмент до българските хирурзи на гърда и болниците, за да може да стане достъпен до нашия пазар и повече български жени да имат по-добро качество на живот“, сподели проф. д-р Маслянков.

Увери, че приложението му ще донесе ползи и за лечението на останалата онкологична патология.

За момента има създаден само един прототип.

„Той още няма необходимите сертификати, защото не искахме да го регистрираме, преди да е готов самият продукт и да сме сигурни, че е ефективен. Предстои процедура по сертифициране. Вероятно това ще отнеме година, а после ще започне серийно производство“, заяви инж. Ченков.

През това време ще се предприеме и необходимото за решаването на друг голям проблем. А именно включването на метода в държавното финансиране.

„Ходих няколко пъти до здравния министър с шефа на Българския лекарския съюз. Не можем да впишем един код за сентинелна биопсия в клиничната пътека. Институциите у нас не работят. С въвеждането му ще рехабилитираме по-малко жените. Това трябва да бъде заложено като стандарт, защото не може в XXI век да причиняваме щети, затова че някои хора нямат достъп до уреда и до познания. Ако някои болници не могат да подсигурят такъв тип терапия, може би не е редно в тях да се осъществява лечение на рак на гърдата“, заяви проф. д-р Маслянков.

От горнооряховската фирма увериха, че цената на уреда ще бъде в пъти по-ниска от тази на вносните, тъй като желанието на колектива е да се помогне на българските пациенти.

А необходимостта от новата разработка е голяма, тъй като ракът на гърдата у нас зачестява с бързи темпове. Годишно заболяват около 4000 българки, а възрастовата граница пада. Най-младата пациентка, която проф. д-р Маслянков оперирал миналата година, била едва на 23 години.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката