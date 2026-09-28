Отборът на „Изгрев 93“ /Царевец/ стартира в новия сезон на Елитната областна футболна група с резултатна победа над “Чумерна″ /Елена/ с 6:2. В срещата от втория кръг на първенството домакините дръпнаха бързо в резултата. Точни в 3- ата и 8- ата минута бяха Калоян Димитров и Лилиян Маринов. Постепенно гостите, за които загубата е втора от началото на шампионата, стабилизираха играта си и отбиха следващите атаки. В 34- ата минута обаче Веселин Василев с отбеляза автогол и „Изгрев 93“ поведе с 3:0. В самия край на полувремето от дузпа Георги Гечев вдигна на 4:0 и мачът окончателно бе решен. Второто полувреме тръгна с бърз гол на Калоян Димитров за 5:0. Георги Йорданов върна две попадения за “Чумерна″ в 66- ата и 67- ата минути, намалявайки на 5:2. Крайното 6:2 фиксира Георги Гечев.