Част от В. Търново с мрежа от велоалеи и зони с 20 км/ч

Нови трасета и станции за електрически велосипеди променят начина на придвижване в района

Квартал „Бузлуджа“ във Велико Търново ще бъде опасан от мрежа от нови велоалеи, които трябва да превърнат велосипеда в по-удобна и безопасна алтернатива на автомобила, съобщи кметът инж. д-р Даниел Панов.

Проектирането и изграждането на трасетата е част от мащабен проект за подобряване на градската среда и насърчаване на алтернативните форми на транспорт, реализиран от Велико Търново съвместно със София, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора по програма LIFE.

Предвижда се велоалеите да бъдат еднопосочни и с достатъчен габарит, като ще бъдат обособени по начин, съобразен с изискванията за пътна безопасност. Особено внимание ще бъде отделено на кръстовищата, където пресичането на велосипедните маршрути с автомобилното движение създава най-голям риск.

Част от вътрешните улици на квартала ще бъдат превърнати в зони със споделено движение. Там автомобилите, велосипедистите и пешеходците ще използват общо пространство, а скоростта ще бъде ограничена до 20 км/ч.

Плановете предвиждат и изграждане на зарядни и технически станции за електрически велосипеди. Така кварталът ще разполага не само с нови маршрути, но и с инфраструктура, която да улеснява използването и поддръжката на електрическите велосипеди.

Бъдещите велотрасета вече преминаха и първия си своеобразен тест. На 22 септември деца и ученици направиха велосипедна обиколка в квартала в рамките на Европейската седмица на мобилността.

Очаква се новата инфраструктура да създаде по-безопасни условия за велосипедистите и да насърчи повече жители на „Бузлуджа“ да избират велосипеда за ежедневните си придвижвания. Проектът е част от по-широките усилия за по-чиста, достъпна и устойчива градска среда във Велико Търново.

Стилян НАЙДЕНОВ