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Образование

Ден на европейските езици проведоха в Гимназията по туризъм

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Денят на европейските езици беше отбелязан в Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“. Учениците от 10 „а“ клас, специалност “Рекламна графика”, се включиха активно в изработването на материали за празника.

Теодора Моллова, Десислава Бояджиева и Никол Колева изработиха 3D модел на езиково дърво, съдържащо поздрави на европейски езици, а Ариана Пападополу изготви презентация с интересни факти за европейските езици, както и видеообръщение на гръцки език.

Уилям Матан се включи с видеообръщение на френски език и плакат в стил графити. Плакати подготвиха учениците Садък Расимов и Христиана Георгиева, отново от 10 „а“ клас, както и Карина Иванова и Борис Денчев от 8 „б“. Учениците от 8 „б“, 8 „в“ и 8 „г“ клас се включиха във викторина на английски език, а някои от тях изявиха желание и се включиха с представяне на румънски и немски език.

Атмосферата беше празнична и учениците изявиха желание и занапред да се включват в подобни мероприятия.

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