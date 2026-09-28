Ден на отворените врати в НОИ – Велико Търново в Международния ден на възрастните хора

По повод 1 октомври, Международния ден на възрастните хора, териториално поделение на НОИ – Велико Търново организира ден на отворените врати на тема „Промените в Кодекса за социалното осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.“.

Гражданите ще бъдат посрещнати от подуправителя на Националния осигурителен институт Ивайло Здравков и от директора на ТП на НОИ – Велико Търново Петя Йорданова. Те ще разговарят с посетителите, ще разяснят какво се промени в осигурителното законодателство от началото на годината и ще отговорят на въпроси, свързани с пенсиите и другите осигурителни плащания.

Денят на отворените врати ще се проведе на 1 октомври (четвъртък) от 10,30 ч. до 13.00 ч. в сградата на ТП на НОИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 1, ет.4, ст.22.