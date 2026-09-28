Десетки картини на прочут великотърновски художник откриха в таванско ателие

Спасяват ги по инициатива на неговия ученик Ганчо Ганчев – Гана

Безценни творби на големия великотърновски художник Вельо Митев бяха открити в таванското му ателие на улица „Теодосий Търновски“ в старата столица. По всяка вероятност творбите му са там от 15 години, колкото са изминали от смъртта на гениалния майстор на четката.

С благородната инициатива да спаси платната се нае друг великотърновски художник, а именно Ганчо Ганчев – Гана. Това не е случайно, защото Вельо Митев е първият учител по живопис на младия творец.

В събота бяха организирани доброволци, които разгледаха подробно и транспортираха на безопасно място творбите. Те оцениха ателието на Вельо Митев като съкровищница, която е останала непокътната през годините. Сред картините има много портрети и пейзажи, които са типични за творчеството на художника. Редом с картините има и архиви за живота и делото на Вельо Митев.

Фондация „Наратива” се заема с инициативата да съхранява, реставрира и след време да представи пред публика творбите от ателието на художника, които иначе щяха да бъдат повредени безвъзвратно от времето и лошите условия на съхранение.

Вельо Митев е роден през 1948 година. През 1973 година завършва специалност „Живопис“ във ВТУ в класа на проф. Янаки Манасиев. Умира през 2011 г., оставяйки след себе си безценно творческо наследство.

Михаил МИХАЛЕВ