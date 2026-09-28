Дете летя с хеликоптер с помощта на Лайънс клуб Велико Търново Янтар

МЕЧТАТА НА ЕДНО ДЕТЕ ДА ПОГЛЕДНЕ СВЕТА ОТ ВИСОКО СЕ ПРЕВЪРНА В РЕАЛНОСТ С ПОДКРЕПАТА НА ЛАЙЪНС КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЯНТАР.

Малката Марина летя с хеликоптер над Белоградчишките скали и преживя приключение, което ще помни дълго.

Полетът беше част от Третата Лайънс Балониада, организирана от Лайънс клуб Видин под мотото „Лайънс дава криле“.

Марина е дете, което смело се бори с коварно заболяване. За нея домакините от Видин осигуриха безплатен полет, а всички транспортни и логистични разходи за момичето и майка й бяха поети от Лайънс клуб Велико Търново Янтар.

Галина ГЕОРГИЕВА