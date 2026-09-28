Държавата предлага жп транспорт за зърното от региона

Мярката цели да намали транспортните разходи за стопаните

ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТТА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕВОЗВАТ ПРОДУКЦИЯТА СИ ПО-ЕВТИНО, С ВЛАКОВЕ. Министерство на земеделието започва работа с транспортното ведомство за използване на железопътната мрежа при реализацията на реколтата.

Регионът ни е сред тези, към които е насочената националната инициатива заради отдалечеността от основните експортни точки.

Целта е да бъде намален разходът за транспорт на местните производители. Именно това перо ощетява най-много стопаните, тъй като се включа в цената на зърното и ги поставя в по-неблагоприятна позиция спрямо колегите им от Варна, Бургас и други райони до пристанища за износ.

Идеята на агроминистерството е по-големи количества от произведената продукция в Северна България да бъдат превозвани по железниците, което да осигури равен достъп до ескортните пазари. Планира се използването на съществуващата жп инфраструктура като алтернатива на автомобилния транспорт.

Планът е още в процес на разработване, но амбицията на управляващите е новата организация да заработи още през настоящата кампания. Проучвания обаче показват, че в някои райони жп терминалите не са достатъчно развити, за да позволяват бързото товарене и придвижване на големи количества.

Намерението на земеделското ведомство идва в година с добра реколта във Великотърновско. През 2026 г. с пшеница в областта бяха засети 62 439 хектара, а още в началото на жътвата средният добив удари над 660 кг от дка.

Силната реколта обаче не означава непременно по-добри финансови резултати, тъй като от бранша се оплакаха от увеличение в разходите за семена, торове, препарати и др.

Галина ГЕОРГИЕВА