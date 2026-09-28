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„Лозен 1924″
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Две попадения на Тодор Чирпанов донесоха три точки на сухиндолци

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„Лозен 1924″ /Сухиндол/ пречупи „Левки 1986” /Стражица/ с 2:1 в среща от втория кръг в първенството на Елитната областна група. С успеха селекцията на Веселин Геновски събра 6 точки и разделя първо- трето място с „Левски” /Лясковец/ и “Земеделец 93“ /Козловец/. Домакините доминираха през първия час на двубоя и закономерно поведоха с 1:0, но след това получиха гол във вратата си и до края мачът бе двуостър. Тодор Чирпанов откри резултата в 19- ата минута, а до края на полувремето сухиндолци пропуснаха още няколко изгодни възможности да увеличат аванса си. С попадение на Теодор Маринов в 64- ата минута стражичани възстановиха равенството- 1:1, след което на два пъти нацелиха гредите на пазената от Васил Боев врата. В 74- ата минута Данаил Петков проби отдясно и намери Тодор Чирпанов, който вкара за 2:1.

 

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