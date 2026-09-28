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Крими

Глоба от 200 евро за пиян, буйствал в сладкарница

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Глоба в размер на 200 евро е наложил Районен съд – В. Търново на 30-годишен местен жител за дребно хулиганство.

В събота следобед в полицейското управление е получен сигнал за буйстващо лице в сладкарница в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 30-годишният мъж във видимо нетрезво състояние, извършващ непристойни действия.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

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