понеделник, септември 28, 2026
Последни:
СвищовСпорт

Гол на Иван Лесев реши оспорваната среща в Козловец

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

С гол на Иван Лесев “Земеделец 93“ /Козловец/ се наложи над „Ботев” /Дебелец/ с 1:0 в среща втория кръг в първенството на Елитната областна група. Единственото попадение падна в 23- ата минута, когато голмайсторът на първенеца на групата засече подаване пред вратата на Александър Миланов. Преди почивката домакините изпълниха десетина ъглови удра, създадоха добри възможности за гол, но ги пропуснаха, като заслуга за това имаше и вратарят Стефан Монин. Гостите разчитаха на добре подредената си защита, но травма на опитния Росен Ванков доведе до принудителната му смяна. В 19- ата минута Виктор Петров бе спрян пред границата на наказателното поле от вратаря на козловчани Петко Петков с нарушение. Стражът получи жълт картон, след което спаси прекият свободен удар изпълнен от Мартин Душков. Мачът бе двуостър и след почивката, но повече голове на паднаха и в крайна сметка “Земеделец 93“ прибави три точки към актива си. В класирането козловчани разделят първо трето място с „Левски” /Лясковец/ и „Лозен 1924″ /Сухиндол/.

 

Вижте още

Елитна областна група, 10-и кръг. Резултати

БОРБА БГ 255 четения 0

Стражичани пречупиха тима от Константин през второто полувреме

БОРБА БГ 233 четения 0

Троен празник в Свищов – в Деня на Независимостта бляскав старт на „Свищовски лозници“ и откриване на обновения парк на пл. „Свобода“

БОРБА БГ 322 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *