Гол на Иван Лесев реши оспорваната среща в Козловец

С гол на Иван Лесев “Земеделец 93“ /Козловец/ се наложи над „Ботев” /Дебелец/ с 1:0 в среща втория кръг в първенството на Елитната областна група. Единственото попадение падна в 23- ата минута, когато голмайсторът на първенеца на групата засече подаване пред вратата на Александър Миланов. Преди почивката домакините изпълниха десетина ъглови удра, създадоха добри възможности за гол, но ги пропуснаха, като заслуга за това имаше и вратарят Стефан Монин. Гостите разчитаха на добре подредената си защита, но травма на опитния Росен Ванков доведе до принудителната му смяна. В 19- ата минута Виктор Петров бе спрян пред границата на наказателното поле от вратаря на козловчани Петко Петков с нарушение. Стражът получи жълт картон, след което спаси прекият свободен удар изпълнен от Мартин Душков. Мачът бе двуостър и след почивката, но повече голове на паднаха и в крайна сметка “Земеделец 93“ прибави три точки към актива си. В класирането козловчани разделят първо трето място с „Левски” /Лясковец/ и „Лозен 1924″ /Сухиндол/.