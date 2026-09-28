Хандбалният „Локомотив“ загуби драматично във Варна, решителният гол падна със сирената

Шампионът „Локомотив“ (Горна Оряховица) започна новото хандбално първенство при мъжете с драматична загуба във Варна. В среща от първия кръг, играна в МСК „Владислав Варненчик“, „железничарите“ отстъпиха на домакините от „Спартак“ с 25:26 след гол, реализиран със сирената за край на двубоя. Още от първата секунда стана ясно, че в морската столица предстои здрава битка. Двата отбора се хвърлиха в мача с огромна енергия, а първите минути преминаха под знака на равностойната игра и непрекъсната размяна на голове. Никой не успяваше да се откъсне, а всяка атака носеше напрежение пред двете врати. В средата на полувремето домакините успяха да намерят по-добър ритъм и постепенно започнаха да трупат преднина. „Спартак“ се възползва от грешките на шампионите и в края на полувремето разликата достигна пет гола 17:12.

„Локомотивци“ започнаха втората част с две безответни попадения и дадоха заявка, че мачът далеч не е приключил. Постепенно горнооряховчани заиграха по-уверено и започнаха да стопяват пасива. До 45-ата минута разликата вече беше само два гола 22:20. Натискът на гостите продължи, а домакините все по-трудно намираха решения срещу набралата скорост игра на шампионите. Драмата достигна своята кулминация две минути преди края. С поредното си попадение „Локомотив“ изравни резултата 25:25. До последния сигнал и двата състава имаха своя шанс да стигнат до победата. В последната си атака „железничарите“ не успяха да реализират, а „Спартак“ реагира светкавично. Варненци организираха бърза контраатака и с гол буквално със сирената за край на мача измъкнаха победата с 26:25.

„Локомотив“: Любен Иванов, Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Георги Василев, Иво Иванов, Георги Маринов, Любослав Димитров, Пламен Катрев, Велизар Драганчев, Християн Колев, Иван Петков.